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Завершен3 заявки233 просмотра

Работа по методике преподавания изобразительного искусства с практикумом

«Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников изобразительному искусству»

Все требования в эл виде.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$35
28 дней
Умница, с большой буквы.Рекомендую.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Катя - потрясающий заказчик! Профессиональная, корректная, позитивная и человечная. Стандартные требования фрилансеров - тоже вне всяких сомнений! С удовольствием буду сотрудничать еще и еще

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад