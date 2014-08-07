Курсовая работа система электроснабжения

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Необходимо написать курсовую работу

Тема работы «Система электроснабжения сценического освещения театра Ленком»

Есть методические указания, схема освещения, спецификация оборудования и пример курсовой работы. Есть еще программа для расчетов, ее могу отправить по почте. Все это прикреплю во вложении.

Жду ваши предложения с указанием цены и сроков выполнения.

11 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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