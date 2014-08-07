Курсовая работа система электроснабжения

Необходимо написать курсовую работу

Тема работы «Система электроснабжения сценического освещения театра Ленком»

Есть методические указания, схема освещения, спецификация оборудования и пример курсовой работы. Есть еще программа для расчетов, ее могу отправить по почте. Все это прикреплю во вложении.

Жду ваши предложения с указанием цены и сроков выполнения.