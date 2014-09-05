Разработка Бизнес-плана

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Завершен3 заявки240 просмотров

Бизнес-план по производству сои полножирной экструдированной

Для россельхозбанка.

Маркетинг делать не нужно.

Планируется покупка оборудования и сырья (основная затрата).

Информация для разработки бизнес-плана прикреплена, данные по цеху, оборудованию и персоналу будут позже.

11 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Спасибо за предоставленную работу. Выполнено в сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень профессиональный заказчик: всегда только положительные впечатления от сотрудничества и оперативной оплаты. Спасибо за Ваши проекты. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад