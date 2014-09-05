Требуется написать отчет по практике согласно заданию. Предмет - Журналистика, а сама практика проходила в редакции журнала. Оформление отчета о практике Отчет о прохождении практики должен включать: 1. титульный ...
Разработка Бизнес-плана
Бизнес-план по производству сои полножирной экструдированной
Для россельхозбанка.
Маркетинг делать не нужно.
Планируется покупка оборудования и сырья (основная затрата).
Информация для разработки бизнес-плана прикреплена, данные по цеху, оборудованию и персоналу будут позже.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Дипломная работа Тема: «Совершенст-вование фин-ансового состо-яния предприят-ия (на примере конкретной организации) специальность: финансовый менеджмент Срок сдачи: 30 августа работа с практической частью примерно 80 страниц АП от ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна дипломная работа в виде большого реферата. В методичке все подробнее описано. Тема: Фотостарение кожи. Роль УФ фильтров в решении данной проблемы. Объем - 60 стр. Срок - 13.08.14Завершен11 лет назад
- $100
Дисциплина: Мировая экономика Тема: ... Объем работы: 25 стр. Оригинальность текста: 90% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема: Теплоемкость Объем - 30-40стр. Срок - 17.08.14Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт11 лет назад
Работа по методике преподавания изобразительного искусства с практикумом «Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников изобразительному искусству» Все требования в эл виде.Завершен11 лет назад
Работа по методике преподавания технологии с практикумом Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников технологии» Все требования в эл виде.Завершен11 лет назад
Тема: Автоматизация очистки стоков воды после переработки Специальность: Автоматизация Объем 80 страниц. Оригинальность не менее 60% на сайте Антиплагиат.ру Срок до конца августа. Сначала нужно согласовать план. Методические указания в ...Завершен11 лет назад
Тема работы: Методы и устройства измерения температуры производственных процессов Дисциплина: Технические средства автоматизации Замечания в приложении. Срок исправления до 08.08Завершен11 лет назад
Необходима дипломная работа (ВКР) по направлению Экономика предприятий и организаций. На выбор 29 тем.Завершен11 лет назад