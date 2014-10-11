Требуется написать отчет по практике согласно заданию.

Предмет - Журналистика, а сама практика проходила в редакции журнала.

Оформление отчета о практике

Отчет о прохождении практики должен включать:

1. титульный лист

Требования к оформлению титульного листа отчета о практике должны соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению титульного листа курсовых работ; [необязательно]

2. описательную часть прохождения практики, которая состоит из:

- введения (студент указывает цели и задачи практики в соответствии с программой практики);

- описания места прохождения практики (название и характеристика организации);

- календарного графика прохождения практики (формируется по неделям, с указанием выполняемых студентом задач; составляется в виде таблицы);

- описания выполненных студентом индивидуальных заданий;

- заключения (выводы и предложения по организации практик).

объем описательной части должен составлять 2- 5 страниц формата А 4;

3. характеристику (предоставляется на фирменном бланке организации, за подписью ответственного лица, заверенной печатью организации);

4. материалы, подготовленные во время практики в соответствии с ее видом и задачами:

4.1. публикации (размещаются на стандартных листах формата А 4 с указанием названия издания, номером и датой его выхода).[необязательно]

- опубликованные материалы, где указаны настоящие фамилия и имя автора публикации, редакцией не заверяются;[необязательно]

- авторство публикаций без подписи или под псевдонимом подтверждается редакцией в обязательном порядке (ставится подпись ответственного лица, заверенная печатью организации);[необязательно]

- авторство материалов, принятых к публикации, но не опубликованных по независящим от студента причинам подтверждается редакцией в обязательном порядке (ставится подпись ответственного лица, заверенная печатью организации);[необязательно]