Дипломная работа Тема: «Совершенст-вование фин-ансового состо-яния предприят-ия (на примере конкретной организации) специальность: финансовый менеджмент Срок сдачи: 30 августа работа с практической частью примерно 80 страниц АП от ...
Отчет по практике
Требуется написать отчет по практике согласно заданию.
Предмет - Журналистика, а сама практика проходила в редакции журнала.
Оформление отчета о практике
Отчет о прохождении практики должен включать:
1. титульный лист
Требования к оформлению титульного листа отчета о практике должны соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению титульного листа курсовых работ; [необязательно]
2. описательную часть прохождения практики, которая состоит из:
- введения (студент указывает цели и задачи практики в соответствии с программой практики);
- описания места прохождения практики (название и характеристика организации);
- календарного графика прохождения практики (формируется по неделям, с указанием выполняемых студентом задач; составляется в виде таблицы);
- описания выполненных студентом индивидуальных заданий;
- заключения (выводы и предложения по организации практик).
объем описательной части должен составлять 2- 5 страниц формата А 4;
3. характеристику (предоставляется на фирменном бланке организации, за подписью ответственного лица, заверенной печатью организации);
4. материалы, подготовленные во время практики в соответствии с ее видом и задачами:
4.1. публикации (размещаются на стандартных листах формата А 4 с указанием названия издания, номером и датой его выхода).[необязательно]
- опубликованные материалы, где указаны настоящие фамилия и имя автора публикации, редакцией не заверяются;[необязательно]
- авторство публикаций без подписи или под псевдонимом подтверждается редакцией в обязательном порядке (ставится подпись ответственного лица, заверенная печатью организации);[необязательно]
- авторство материалов, принятых к публикации, но не опубликованных по независящим от студента причинам подтверждается редакцией в обязательном порядке (ставится подпись ответственного лица, заверенная печатью организации);[необязательно]
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