Курсовая по экономике

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Завершен6 заявок256 просмотров

там расчёты и по вариантам у меня 8 вариант.курсовая

Тема "Лизинг в строительстве"

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Преподаватель не сильно строгий

антиплагиат не нужен

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
5 дней
Спасибо за курсовую!
Спасибо за хорошие проекты Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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