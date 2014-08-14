Отчет по практике

Бизнес-план по производству сои полножирной экструдированной Для россельхозбанка. Маркетинг делать не нужно. Планируется покупка оборудования и сырья (основная затрата). Информация для разработки бизнес-плана прикреплена, данные по цеху, оборудованию и персоналу будут ...