Отчет по практике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки297 просмотров

Нужен отчет по производственной практике на торговом предприятии, специальность "Финансы и кредит", также заполнить дневник, индивидуальное задание. В приложениях вся необходимая информация. Предлагайте цену работы.

11 лет назад
Jylia87
Юлия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$40
20 дней
Работа выполнена в соответствии с договоренностью, даже раньше срока. Спасибо!
Благодарю, за сотрудничество и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа система электроснабжения

    Необходимо написать курсовую работу Тема работы «Система электроснабжения сценического освещения театра Ленком» Есть методические указания, схема освещения, спецификация оборудования и пример курсовой работы. Есть еще программа для расчетов, ее ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка Бизнес-плана

    Бизнес-план по производству сои полножирной экструдированной Для россельхозбанка. Маркетинг делать не нужно. Планируется покупка оборудования и сырья (основная затрата). Информация для разработки бизнес-плана прикреплена, данные по цеху, оборудованию и персоналу будут ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отчет по практике

    Требуется написать отчет по практике согласно заданию. Предмет - Журналистика, а сама практика проходила в редакции журнала. Оформление отчета о практике Отчет о прохождении практики должен включать: 1. титульный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Диплом - фин. менеджмент

    Дипломная работа Тема: «Совершенст-вование фин-ансового состо-яния предприят-ия (на примере конкретной организации) специальность: финансовый менеджмент Срок сдачи: 30 августа работа с практической частью примерно 80 страниц АП от ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аспирантский реферат – Мировая экономика

    $100

    Дисциплина: Мировая экономика Тема: ... Объем работы: 25 стр. Оригинальность текста: 90% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реферат

    Работа по методике преподавания изобразительного искусства с практикумом «Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников изобразительному искусству» Все требования в эл виде.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реферат

    Работа по методике преподавания технологии с практикумом Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников технологии» Все требования в эл виде.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дипломная работа

    Тема: Автоматизация очистки стоков воды после переработки Специальность: Автоматизация Объем 80 страниц. Оригинальность не менее 60% на сайте Антиплагиат.ру Срок до конца августа. Сначала нужно согласовать план. Методические указания в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад