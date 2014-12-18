Курсовая работа "разработка бизнес плана кофейни"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Требуется написать курсовую работу на тему "разработка бизнес плана кофейни" (можно чайной,не суть)

примерный план работы

План

1. Резюме

2. Предыстория и основная идея проекта

3. Анализ рынка и стратегия маркетинга

4. Сырье и материалы

5. Место осуществления проекта

6. Инженерное проектирование и оборудование

7. Организация производства и накладные расходы

8. Людские ресурсы

9. Планирование и сметная стоимость работ по проекту

10. Финансовая оценка

11. Экономический анализ издержек и прибыли

проект срочный( 4 дня)

9 лет назад
maria_fake
Мария 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад