Курсовой проект по экологии Расчет ПДВ

Требуется качественное выполнение курсового проекта по экологии.

Расчет ПДВ

Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению в приложении.

объем работы 35-40 страниц

Список литературы не менее 10 источников --именно по данной части

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Все материалы по ссылке

Ссылка для скачивания файла:

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Предоставлена информация:

1.Задание

2.Методичка с требованиям по содержанию и оформлению

3.Пример выполнения