Курсовой проект по экологии Расчет ПДВ

курсовая работа по Право социального обеспечения тема- Пенсионная система РФ: современное состояние и перспективы развития срок 3 дня антиплагиат 70
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объем работы 35-40 страниц
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Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
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Предоставлена информация:
1.Задание
2.Методичка с требованиям по содержанию и оформлению
3.Пример выполнения
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