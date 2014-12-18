Курсовая проектирование информ.систем

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задание все во вложении+пример

25 страниц+литра и приложения

АП 75%

25.12

цену пишите в рублях

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад