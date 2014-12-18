Курсовая экономика

​Тема: Реконструкция электроснабжения " Сварочного цеха " с разработкой системы вентиляции .​ Оригинальность: 50-60% (проверка по антиплагиату) Срок: 21.01.2015 ___ записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в автокаде можно. где то 8 чертежей есть образец написания диплома ____ Работа без предоплаты ...