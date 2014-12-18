Курсовая экономика

Предмет: Методология програмно-целевого планирования Тема: Future years defense program Тип: referat Объем: 10 листов Срок: 19.12.14 Пожелания: Прилагаю материал по которому стоит выполнить работу http://www.gao.gov/assets/250/242243.pdf преподаватель сказал , что инфы мало на тему, и дал этот источник. Но если найдете ...
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все подробности во вложении
на примере фирмы
объем 30 страниц всего
АП 77%
+презентация как в задании
Можно без презентации в power point, а в word. Пишите цену в рублях с уточнением за что именно
срок обсуждается
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