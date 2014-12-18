Курсовая экономика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка100 просмотров
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все подробности во вложении

на примере фирмы

объем 30 страниц всего

АП 77%

+презентация как в задании

Можно без презентации в power point, а в word. Пишите цену в рублях с уточнением за что именно

срок обсуждается

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад