Курсовая по тсп. Доделать расчёты и оформить

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Тема: Возведение каркаса одноэтажного промышленного здания из сборного железобетона

Половина расчётов уже есть, осталось доделать другие расчёты и оформить работу в автокаде. Всё фалы с расчётами и методичкой скину в личку.

9 лет назад
Diplomki
Артём 
31 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад