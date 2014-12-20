Методы принятия управленческих решений

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка84 просмотра
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Нужно решить три задачи.

Срок 20.12.2014 к 15:00

9 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)