Курсовая по экономике за 2 дня

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок133 просмотра
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теория организации и организационное поведение. Тема: аудит и диагностика компании фаберлик на 21 декабря. 25 страниц. есть методичка с планом работы, есть материал по нескольким пунктам плана и свот анализ. нужна только теория. антиплагиат- 0%. Оригинальность не важна.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)