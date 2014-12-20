Курсовая оп химии на 23 декабря

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курсовая работа по Химической Нанотехнологии

тема

MH-ALD оксидных покрытий-закономерности наращивания, реакционные механизмы при использовании различных исходных реагентов и твердотельных матриц

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)