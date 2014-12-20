Курсовая по физкультуре

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Курсовая работа по физической культуре

Тема и план имеются (во вложенном файле)

Введение + 1 глава + заключение, список лит-ра (источники не ранее 2003 г. по 2014 г. )

Объем 20 стр.

Готовность на 21.12. (в понедельник сдача),поэтому работа нужна в первой половине дня

Антиплагиат - 65 - 70%

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)