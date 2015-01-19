Дипломная работа радиотехника

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ТЕма Назeмная ДКМB рaдиостанция с разработкой приемника устойчивого к поляризационным замираниям

60-80 страниц

Согласно задания и методички (вложено)

Срок выполнения - 08 января

9 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zvezdochet_Vasil
Василий 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$85
25 дней
Выполнен очередной проект. Качественно и в срок.
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