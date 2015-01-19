Дипломная работа радиотехника

Курсовая работа юриспруденция Список литературы не менее 20 источников. Объем не менее 30 страниц. Оформление строго по методичке. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы по ...
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ТЕма Назeмная ДКМB рaдиостанция с разработкой приемника устойчивого к поляризационным замираниям
60-80 страниц
Согласно задания и методички (вложено)
Срок выполнения - 08 января
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