Диплом: банкосвкое дело

$100
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: развитие безналичных расчетов в хкф банке

Объем: 100-102 стр.

План прилагаем.

Уникальность 70-73% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10 дней.

Ждем ваших заявок.

9 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад