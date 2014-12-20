Отчет по социально-педагогической практике в школе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки230 просмотров
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отчет по социально-педагогической практике в школе

сначала план на утверждение.

требования по структуре:

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срок и стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад