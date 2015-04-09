Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: развитие безналичных расчетов в хкф банке Объем: 100-102 стр. План прилагаем. Уникальность 70-73% по антиплагиату. Цена 6000р Срок 10 дней. Ждем ваших заявок.
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Курсовая работа юриспруденция
Список литературы не менее 20 источников.
Объем не менее 30 страниц.
Оформление строго по методичке.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи всей работы до 07.03.2015 до 02 часов ночи МСК
Первоначально нужен план для согласования до 21.12.14
Планируемый бюджет 1000 руб
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