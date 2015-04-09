Курсовая работа юриспруденция

Список литературы не менее 20 источников.

Объем не менее 30 страниц.

Оформление строго по методичке.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 07.03.2015 до 02 часов ночи МСК

Первоначально нужен план для согласования до 21.12.14

Планируемый бюджет 1000 руб