Курсовая работа юриспруденция

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки317 просмотров
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Курсовая работа юриспруденция

Список литературы не менее 20 источников.

Объем не менее 30 страниц.

Оформление строго по методичке.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 07.03.2015 до 02 часов ночи МСК

Первоначально нужен план для согласования до 21.12.14

Планируемый бюджет 1000 руб

9 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
9 лет назад
$10
9 дней
Все сделано классно.Большое спасибо!
Очень приятно работать с Константином