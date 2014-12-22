Маркетинг(141220)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки111 просмотров
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Нужно сделать таблицу ответив на вопрос: сравнение методов маркетинговых исследований рынка информационных услуг

Срок: 22.12.2014, к 19.00 по Мск

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад