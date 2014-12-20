Юридический диплом

Курсовая работа юриспруденция Список литературы не менее 20 источников. Объем не менее 30 страниц. Оформление строго по методичке. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы по ...
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Тема и пожелания во вложении, также там находится методичка.
Защита ближе к лету будет. Сдача по главам.
Антиплагиат - от 70%.
Объем - 70-80 стр.
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