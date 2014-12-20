Юридический диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок167 просмотров
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Тема и пожелания во вложении, также там находится методичка.

Защита ближе к лету будет. Сдача по главам.

Антиплагиат - от 70%.

Объем - 70-80 стр.

9 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад