Диплом Электрические станции, сети и системы

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Тема: Реконструкция подстанции «Нефтяник» 110/6 кВ НПС «Южная» Удмуртское РНУ

Объем: 55-60 стр.

Срок выполнения: 10.01.15

Без презентации, нужно будет 2-3 чертежа.

Методичка будет чуть позднее.

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113389

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад