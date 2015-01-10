Диплом Электрические станции, сети и системы

Курсовая работа юриспруденция Список литературы не менее 20 источников. Объем не менее 30 страниц. Оформление строго по методичке. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы по ...
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Тема: Реконструкция подстанции «Нефтяник» 110/6 кВ НПС «Южная» Удмуртское РНУ
Объем: 55-60 стр.
Срок выполнения: 10.01.15
Без презентации, нужно будет 2-3 чертежа.
Методичка будет чуть позднее.
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