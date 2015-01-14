Диплом Энергообеспечение предприятия

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Тема: Энергообеспечение цеха производства стеклянной тары. Система управления стекловаренной печью.

Объем: примерно 80 страниц

Срок: 14.01.2015

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108215

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад