Диплом богословие

Курсовая работа юриспруденция Список литературы не менее 20 источников. Объем не менее 30 страниц. Оформление строго по методичке. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы по ...
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Тема (суть): Необх-одимость Богосло-вия в ж-изни це-ркви
Предмет: Хрис-тианское Богосло-вие
Срок сдачи: 25 дней
Страниц: 50-60
Задание: Тезис: Сформу-лировать аргу-менты, указыв-ающие, что б-огословие в цер-кви необ-ходимо. Во-пер-вых, для чет-кости пр-оповеди и вероучит-ельных определ-ений, во-вт-орых, духовн-ый о-пыт до-лжен быть достат-очно обо-снован Пис-анием, в-тре-тьих, существов-ание лож-ного бого-словия.
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