Диплом богословие

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема (суть): Необх-одимость Богосло-вия в ж-изни це-ркви

Предмет: Хрис-тианское Богосло-вие

Срок сдачи: 25 дней

Страниц: 50-60

Задание: Тезис: Сформу-лировать аргу-менты, указыв-ающие, что б-огословие в цер-кви необ-ходимо. Во-пер-вых, для чет-кости пр-оповеди и вероучит-ельных определ-ений, во-вт-орых, духовн-ый о-пыт до-лжен быть достат-очно обо-снован Пис-анием, в-тре-тьих, существов-ание лож-ного бого-словия.

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад