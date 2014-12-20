Подбор информации по импортозамещению в ЕС для реферата

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Подборка данных по импортозамещению российских товаров в EС по индустриям, отдельным товарам и производителям на основании данных, публикуемых в открытых источниках (Росстат, статистика Еврокомиссии http://madb.europa.eu/madb/indexpubli.htm итд.)

9 лет назад
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад