Эконометрика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки110 просмотров
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Кто может помочь с работой. Задание во вложение. Сделать все по методичке. Вариант 7 и 10

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nelly_tilsit
Нелли 
68 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$21
5 дней
Работа выполнена очень хорошо. Все требования и сроки соблюдены. Спасибо. Рада сотрудничеству.
Приятно сотрудничать с такими заказчиками! Все - корректно и четко, все - вовремя.