Реферат по химии

Организационное проектирование. Кто может помочь с курсовой. Сделать все по требованиям методички. В самом низу варианты, клетки заштрихованные серым то,что и нужно сделать
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