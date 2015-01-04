Курсовая по педагогике

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Сказкотерапия как фактор развития эмоциональной сферы у детей с нарушениями в развитии

методички нет.теория+теория.70 антиплагиат.30 стр

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за работу
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