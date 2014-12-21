Курсовая и три лабораторных работы

Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря(включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами,продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, реализацию чтения данных из файла,продемонстрировать навыки программирования алгоритма Дейкстры с использованием стандартных структур данных.