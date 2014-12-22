Нужно написать лабораторную работу на языке C++ с использованием OpenGL. Анализ, распознавание и цифровая обработка информации. Файл с заданием прикрепляю ниже
- Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задание на работу: •Ревнивые мужья (aka Рыцари и оруженосцы) (категория – головоломки): (для получения 10 баллов) четырем мужьям и их женам необходимо переплыть через реку. Лодка вмещает не более 3 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря (включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами, продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря(включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами,продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, реализацию чтения ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад