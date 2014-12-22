Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря (включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами, продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, ...