alena15

Алена alena15

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лабораторная работа на языке пролог

    Задание на работу: •Ревнивые мужья (aka Рыцари и оруженосцы) (категория – головоломки): (для получения 10 баллов) четырем мужьям и их женам необходимо переплыть через реку. Лодка вмещает не более 3 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование на с++

    Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря (включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами, продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая и три лабораторных работы

    Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря(включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами,продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, реализацию чтения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад