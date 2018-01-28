Программирование с++ и OpenGL.

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка298 просмотров
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Нужно написать лабораторную работу на языке C++ с использованием OpenGL. Анализ, распознавание и цифровая обработка информации.

Файл с заданием прикрепляю ниже 

6 лет назад
alena15
Алена 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад