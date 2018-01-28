Программирование с++ и OpenGL.

Здравствуйте.Заранее извиняюсь за сумбурность описания задания, пишу как есть. Задание: Дано производство какое то и нужно подобрать элементы автоматики и построить функциональную схему. Нужно подобрать элементы для выкачивания воды из скважины: насосы, модули вводы-вывода и т.д,схема производства прикреплена ...