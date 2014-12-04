namelogist

Евгений namelogist

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт по поиску и найму класифицированных рабочих

    Господа, и дамы. Требуется создать сайт по поиску, и найму рабочих в узких специальностей, няньки, репетиторы, домработницы, сиделки. Что требуется от функционала сайта? - поиск по параметрам: - район поиска ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта сауны/бани с возможностью поиска по параметрам

    Добрый день. Господа, требуется создать интересный сайт для компании предоставляющей сауны/бани в почасовую аренду. Что должно быть на сайте? - поиск по параметрам: - поиск по параметру стоимость ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление позиций в интернет магазин (+ описание)

    Господа. Необходимо заполнить интернет магазин товарами по категориям. Специализация магазина: продажа сетевого оборудования cisco, juniper. Продажа серверного оборудования IBM, DELL. И других сопутствующих товаров. Примерное число позиций 45-60. Требуется: ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа Методические указания

    Необходимо выполнить все задания, по разделам, каждой таблицы, пункт №20. - Таблица 2. Предметные области - 17 - 20: Поставки (Дата поставки, Поставщик, Количество поставленной продукции, Способ перевозки, Транспортные издержки на единицу товара, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать баннеры для сайта (срочно, до утра)

    Добрый вечер господа. Необходимо срочно разработать несколько баннеров для промо сайта. Максимальный срок до утра. Бюджет указываем за 1 баннер Размер баннера 1250х370, пример что есть на сайте, прикрепляю в ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать текст "О компании"

    $15

    Господа, необходимо создать текст, на страницу сайта "О компании". Компания занимается предоставлением хостинг услуг на базе собственного Дата-центра в городе Москва. Необходимо составить яркий текст, с описанием Дата-центра, информацией о компании (род деятельности, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Создать текст "О компании"
Работать с Евгением комфортно и приятно. Четко объясняет суть задания и доверяет исполнителю, что для меня очень важно =) Работу оплатил сразу после получения текста. Большое спасибо за сотрудничество!
Крайне рекомендую Валентину в качестве копирайтера. Смогла вникнуть в суть достаточно сложной тематики, создала 2 привлекательных текста, на высшем уровне. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв