namelogist

Господа, и дамы. Требуется создать сайт по поиску, и найму рабочих в узких специальностей, няньки, репетиторы, домработницы, сиделки. Что требуется от функционала сайта? - поиск по параметрам: - район поиска ...
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Господа, требуется создать интересный сайт для компании предоставляющей сауны/бани в почасовую аренду. Что должно быть на сайте? - поиск по параметрам: - поиск по параметру стоимость ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
Господа. Необходимо заполнить интернет магазин товарами по категориям. Специализация магазина: продажа сетевого оборудования cisco, juniper. Продажа серверного оборудования IBM, DELL. И других сопутствующих товаров. Примерное число позиций 45-60. Требуется: ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить все задания, по разделам, каждой таблицы, пункт №20. - Таблица 2. Предметные области - 17 - 20: Поставки (Дата поставки, Поставщик, Количество поставленной продукции, Способ перевозки, Транспортные издержки на единицу товара, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер господа. Необходимо срочно разработать несколько баннеров для промо сайта. Максимальный срок до утра. Бюджет указываем за 1 баннер Размер баннера 1250х370, пример что есть на сайте, прикрепляю в ...Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
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Господа, необходимо создать текст, на страницу сайта "О компании". Компания занимается предоставлением хостинг услуг на базе собственного Дата-центра в городе Москва. Необходимо составить яркий текст, с описанием Дата-центра, информацией о компании (род деятельности, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад