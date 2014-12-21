Курсовая право

Нужно сделать 4 полосы (формата А3) газеты в Indesign. Это студенческая работа. Тема "Здоровое питание", информацию из Интернета по данной тематике накидать в неё.
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предмет-криминалистика
тема- Диагностика и идентификация лиц по следам пальцев рук(теория)
объем-25 стр
АП-80%
срок-4 дня
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