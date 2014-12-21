Курсовая право

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предмет-криминалистика

тема- Диагностика и идентификация лиц по следам пальцев рук(теория)

объем-25 стр

АП-80%

срок-4 дня

9 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад