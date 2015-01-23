Реферат по русскому языку

$12
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки121 просмотр
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Предмет, дисциплина: русский язык и культура речи

Тема работы: типы словарей и справочников

Тип работы: Контрольная

Содержание: Теория

Объем работы: 15

Срок выполнения: 24 дек

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Бюджет 500р., по факту

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Natalinik7
Наталя 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
9 лет назад
$8
2 дня
Спасибо за работу!
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