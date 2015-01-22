Срочная курсовая работа (Экономика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок192 просмотра
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Специальность: финансы и кредит

Тема курсовой работы: медицинское страхование в России, состояние проблемы его развития (включая ОМС и ДМС в РТ).

Объем: 35 л.

План во вложении.

Срок - завтра вечер.

Бюджет - 1500р.

9 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$20
1 день
Хорошая работа, своевременная сдача! Спасибо
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