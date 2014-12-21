Курсовая компрессоры

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Предмет:Лопаточные машины (Компрессоры); техническая дисциплина

Тема:Осевой дымосос типа ДОД-43-500-4

Требования к работе: Задание: 4 листа чертежей формата А1 в компасе + пояснительная записка (30-35стр.); Лист 1: Общий вид дымососа Лист 2: Продольный разрез дымососа Лист 3: Профилирование лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата Лист 4: Лопатка рабочего колеса Университет: МГТУ им.Н.Э.Баумана Специальность: Турбиностроение

требования:4 листа чертежей формата А1 в компасе + пояснительная записка (30-35стр.)

9 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад