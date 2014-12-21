Формы и системы оплаты труда. Курсовая

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курсовая по дисциплине: Оплата труда персонала.

Тема 5. Формы и системы оплаты труда.

Пример выполнения и требования в приложении.

Предприятие должно находиться в Калужской области.

Антиплагиат 50% (без накруток).

9 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад