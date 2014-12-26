Реферат по теме: "Факторы влияющие на процесс товародвижения"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок139 просмотров
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Небольшой реферат по теме: "Факторы влияющие на процесс товародвижения"

кол-во страниц: 10

срок сдачи: до пятницы

просьба указывать цену за всю работу

9 лет назад
sergey388
Сергей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$8
3 дня
Очередное удачное сотрудничество с Ольгой, как обычно 10 баллов. Все сделано очень качественно
Сотрудничество легкое и приятное. Заказчик радует своим отношением. Рекомендую однозначно!