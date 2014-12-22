Курсовая - Прогнозирование развития рынка недвижимости

Надо - пункт 2.1 и третья глава полностью Срок - 27 декабря. Тема: Прогнозирование развития рынка недвижимости г. Тюмени. Это документы, которые могут помочь в третьей главе. Получается пункт 2.1 - нужна динамика всех показателей рынка недвижимости с 2009 к примеру по 2014 г.г. в г. Тюмени. (цена за кв метр и далее показатели, все они в первой главе есть, могу отправить). затем по каждой табличке может быть диаграммы какие-то, может уже сразу анализ. но подробный. почему в таком-то году цена, например, упала, почему выросла. все возможные причины, в общем. (все кризисы и т.п.). если какие-то показатели сложно найти, ну, их динамику, тогда можно обратиться к аналитике какого-нибудь агентства, Этажи, например. там много аналитики. можно так и написать: на основе данных отчета риелторской компании Этажи (просто введите в поисковике этажи Тюмень). КСТАТИ ОЧЕНЬ ВАЖНО: Нужно выбрать конкретный тип недвижимости и его показатели анализировать! Потому что информации же очень много. Можно начать вторую главу с ввода жилья (схемы, рисунки);формирования спроса на данный вид недвижимости;факторов, влияющие на стоимость, на что-то другое, например; структуры продаж в общем. Динамику лучше с 2009 по 2014 по кварталам сделать, чтобы потом можно было построить кор-рег модель в третьей главе. ТО ЕСТЬ мне нужно, чтобы все эти цифры в таблице были. Слева (1 колонка) - года,например (по месяцам). Следующие колонки показатели. Ну и все цифры внутри. Просто в третьей главе расчёты прогнозного значения разными методами. По формулам. И Выбрать затем наиболее эффективный.