Отчет по практике Экономика предприятия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.Нужна преддипломная практика по экономике предприятия к 02.01.2015. Сколько будет стоить?

9 лет назад
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Percefonka
Анна 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$19
10 дней
Быстро выполнена работа. Качественно и в срок.
Приятное сотрудничество! Спасибо!