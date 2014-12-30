Реферат по культурологии (6585)

Надо - пункт 2.1 и третья глава полностью Срок - 27 декабря. Тема: Прогнозирование развития рынка недвижимости г. Тюмени. Это документы, которые могут помочь в третьей главе. Получается пункт 2.1 - нужна динамика всех показателей ...