Работа по предмету Функциональный анализ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Предмет: Функциональный анализ

Тема работы: Элементы теории групп

Срoк : 2 дня

Дополнительные требования: Просто решить, с объяснением. Высылаю вам лекции преподавателя (стрю181-189) и саму задачу.

9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад