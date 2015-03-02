Диплом учет и аудит

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Тип работы: Дипломная работа

Тема (суть): Уч-ет и ау-дит д-вижения денеж-ных сре-дств (на конкретном примере)

Срок сдачи: 15 января

Страниц: 80

Задание: Антиплагиат от 80%

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$80
10 дней
Пока еще проект не завершен, но система требует написать отзыв, поэтому пишу. Уверен, что итог будет успешным - с Натальей по другому не бывает!)
Спасибо, рекомендую, как честного и внимательного заказчика.