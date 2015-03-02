Диплом учет и аудит

написать программу на Паскале, которая в данной строке, состоящей из букв "а" и "б", заменяет все ашки на бэшки, а бэшки на ашки с сохранением регистра.
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Тип работы: Дипломная работа
Тема (суть): Уч-ет и ау-дит д-вижения денеж-ных сре-дств (на конкретном примере)
Срок сдачи: 15 января
Страниц: 80
Задание: Антиплагиат от 80%
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