Написать простейшую программу на Паскале

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок168 просмотров
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написать программу на Паскале, которая в данной строке, состоящей из букв "а" и "б", заменяет все ашки на бэшки, а бэшки на ашки с сохранением регистра.

9 лет назад
AleksShur
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад