Реферат Образ преподавателя ВУЗа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок202 просмотра
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Реферат Образ преподавателя ВУЗа и проблемы в его работе в настоящее время, 7 листов, оригинальность 80%

9 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$10
1 день
Рекомендую как хорошего, надежного исполнителя.
Рекомендую заказчика!!!