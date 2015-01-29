Тип работы: Дипломная работа Тема (суть): Уч-ет и ау-дит д-вижения денеж-ных сре-дств (на конкретном примере) Срок сдачи: 15 января Страниц: 80 Задание: Антиплагиат от 80%
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Реферат Образ преподавателя ВУЗа и проблемы в его работе в настоящее время, 7 листов, оригинальность 80%
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