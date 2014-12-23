Срочная курсовая по макроэкономике

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Курсовая по макроэкономике

Тема: Концепция «длинных волн» в экономике

Введение, 2 главы с подпунктами, заключение, список лит-ры

Во введении – актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы исследования

Объем 25 стр.

Готовность на завтра 24.12.

Уникальность работы 65-70%

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)