Курсовая работа Начертить две схемы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки255 просмотров
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В курсовой работе пункт 2расчёт токов, там расчетная схема для определения токов, вместо рисунка 5, надо нарисовать схему, которая приложена и на рис. 6 ее переобразовывать, замещать, сжимать так скажем. Рисунок 6 это уже началось сжатие исходного рисунка 5

Сделать нужно на сегодня до 14.00

9 лет назад
workbest
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад