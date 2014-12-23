Курсовая работа Начертить две схемы

В курсовой работе пункт 2расчёт токов, там расчетная схема для определения токов, вместо рисунка 5, надо нарисовать схему, которая приложена и на рис. 6 ее переобразовывать, замещать, сжимать так скажем. Рисунок 6 это уже началось сжатие исходного рисунка 5

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