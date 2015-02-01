Курсовая таможенный менеджмент

План курсовой, методичка по содержанию и методичка по оформлению в приложении

Основное требование: ссылки на источники литературы подстрочные, внизу страницы

информация, данные нужны по действующему кодексу по последним изменениям закона,

все сделать точно по плану и рекомендациям методички.все сделать точно по плану и рекомендациям методички, без «воды», больше аналитики, анализа темы.Нужны таблицы, графики за период последние 5 лет.

Глава 2 на примере предприятия.

Список литературы не менее 20 источников.

Введение, заключение, ссылки подстрочные, список литературы обязателен не ранее 2010 года

Обязательно:

1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.

2.Количество глав 3.

3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Объем не менее 25-35 страниц.(не менее 25 и не более 35) Текста, не считая приложений.

приложения нужны 2-3 страниц

Практическая часть работы нужна на базе конкретного

таможенного органа (см.методичку на стр.10)

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы по антиплагиату не менее 75% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 27.12.2014 до 02 часов ночи МСК

Планируемый бюджет 1500 руб.