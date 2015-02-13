Мне 39, пишу качественные, чётко выстроенные тексты практически любой направленности. Если проект интересный - "не им и не сплю", пока не закончу. Трезво оцениваю свои возможности и способности, нацелена на результат.
Пишу грамотно, с соблюдением пожеланий заказчика. Нахваливать себя не буду, убедитесь лично, сделав заказ.
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Отзывы заказчиков
$89
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$89
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
2 балла
10 лет назад
В работе куча правок и недочётов, автор требует оплату,а на правки внимания не обращает, не рекомендуем связываться!
Ответный отзыв
Курсовая не оплачена Куча причин и поводов
$22
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена по требованиям. Автор справился с задачей.
Ответный отзыв
Сотрудничество на высоком уровне, довольна, рекомендую!
$22
10 баллов
10 лет назад
Автор с поставленной задачей справился.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и просто хороший человек! Ни разу не подвёл, хороший заказ, быстрая оплата! Очень довольна! Надеюсь на сотрудничество. Елена.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
13 отзывов(-3)
$5/час
от $5от 3 часов
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