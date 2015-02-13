ELENA2020

Елена ELENA2020

 
50 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Мне 39, пишу качественные, чётко выстроенные тексты практически любой направленности. Если проект интересный - "не им и не сплю", пока не закончу. Трезво оцениваю свои возможности и способности, нацелена на результат.

Пишу грамотно, с соблюдением пожеланий заказчика. Нахваливать себя не буду, убедитесь лично, сделав заказ.

Отзывы заказчиков

Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$89
10 баллов
10 лет назад
Дипломная работа менеджмент организации
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$89
10 баллов
10 лет назад
Дипломная работа государственное управление
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$20
2 балла
10 лет назад
Курсовая по товароведению
В работе куча правок и недочётов, автор требует оплату,а на правки внимания не обращает, не рекомендуем связываться!
Курсовая не оплачена Куча причин и поводов
Ответный отзыв
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по иностранной филологии (лингвистика)
Работа выполнена по требованиям. Автор справился с задачей.
Сотрудничество на высоком уровне, довольна, рекомендую!
Ответный отзыв
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Отчет по практике товароведная
Автор с поставленной задачей справился.
Отличный заказчик и просто хороший человек! Ни разу не подвёл, хороший заказ, быстрая оплата! Очень довольна! Надеюсь на сотрудничество. Елена.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Рефераты, Курсовые и Дипломы
13 отзывов(-3)
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга