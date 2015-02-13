Мне 39, пишу качественные, чётко выстроенные тексты практически любой направленности. Если проект интересный - "не им и не сплю", пока не закончу. Трезво оцениваю свои возможности и способности, нацелена на результат.

Пишу грамотно, с соблюдением пожеланий заказчика. Нахваливать себя не буду, убедитесь лично, сделав заказ.