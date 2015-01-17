Курсовая работа

В шоке от ТАКОГО заказчика, на проекте заявлена Губина Александра, с почты hak mir пишет какой-то "Эдгар Мирзаханян", понимаю так гастарбайтер из Средней Азии, судя по ломаному русскому и общению. Адрес почты ПРАВИЛЬНО указать не могли, отправляла несколько писем, прежде чем написали правильно! ЗАЯВКУ НА ПРОЕКТЕ СОГЛАСОВЫВАЛИ 2 ДНЯ ! выходит на связь обозначенный "Эдгар Мирзаханян" раз в сутки, не здравствуйте, не до свидания, ничего решить не может толком. Отказалась продолжать эту "РАБОТУ", даже денег их не нужно. Оскорбляют, ведут себя безобразно! Понимаю почему отказался предыдущий исполнитель, думала случайность, но нет...! вот выдержки из общения: "ФУ ! где же ваш многолетний опыт работы ? еще раз фу" "Покажите мне , где было такое сказано ? Сейчас же скриншот!" "Последний шанс вам ". (А потом что - расстрел?! - комментарий автора) "Елена , все уже решили . Вы исполнитель . Сроки сумма которую там укажете это формальность ." НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЭТИМИ НЕПОНЯТНЫМИ НЕАДЕКВАТНЫМИ ЛЮДЬМИ! Совет бесплатный, как вы любите Эдгар/Александра, или как вас на самом деле зовут: научитесь общаться и работать с авторами и жизнь наладится!