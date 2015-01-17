Курсовая работа

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Специальность: сервисная деятельность

тема: «совершенствование коммуникационной деятельности предприятия»

25–30 страниц, 70% уникальность.

9 лет назад
AleksShur
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ELENA2020
Елена 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отвратительный исполнитель ! Это слово описывает все общение , качество и сроки выполненной работы ! С исполнителем были обговорены сроки и уникальность работы , но исполнителю плевать на это , она в место двух дней за всю работу , написала 1/3 работы за 2 НЕДЕЛИ ! Слово уникальность данный исполнитель не знает и не понимает , также не знает о существование технологий для проверки работ ! Единственное , что умеет данный исполнитель , это умение требовать оплату за не выполненную работу и кричать про свой многолетний опыт(непонятно правда в какой сфере данный опыт) . Очень настойчиво требовать оплату , хотя поставленное ей задание не было выполнено. " оплати , опалати , плати , плати , плати , давай плати " Не рекомендую никому связываться с данным исполнителем ! Любой 7 классник выполнит работу лучше! ОТВРАТИТЕЛЬНО!
В шоке от ТАКОГО заказчика, на проекте заявлена Губина Александра, с почты hak mir пишет какой-то "Эдгар Мирзаханян", понимаю так гастарбайтер из Средней Азии, судя по ломаному русскому и общению. Адрес почты ПРАВИЛЬНО указать не могли, отправляла несколько писем, прежде чем написали правильно! ЗАЯВКУ НА ПРОЕКТЕ СОГЛАСОВЫВАЛИ 2 ДНЯ ! выходит на связь обозначенный "Эдгар Мирзаханян" раз в сутки, не здравствуйте, не до свидания, ничего решить не может толком. Отказалась продолжать эту "РАБОТУ", даже денег их не нужно. Оскорбляют, ведут себя безобразно! Понимаю почему отказался предыдущий исполнитель, думала случайность, но нет...! вот выдержки из общения: "ФУ ! где же ваш многолетний опыт работы ? еще раз фу" "Покажите мне , где было такое сказано ? Сейчас же скриншот!" "Последний шанс вам ". (А потом что - расстрел?! - комментарий автора) "Елена , все уже решили . Вы исполнитель . Сроки сумма которую там укажете это формальность ." НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЭТИМИ НЕПОНЯТНЫМИ НЕАДЕКВАТНЫМИ ЛЮДЬМИ! Совет бесплатный, как вы любите Эдгар/Александра, или как вас на самом деле зовут: научитесь общаться и работать с авторами и жизнь наладится!
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